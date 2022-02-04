Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 4 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 2 копійки до 28,24 гривень за долар, курс в покупці до 28,22 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 15 копійок до 32,34 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Нагадаємо, 3 лютого торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,2400 - 28,2600 грн/долар, євро 32,1681 - 32,1909 грн/євро, російський рубль 0,3698 - 0,3703 грн/рубль.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 28,2200 - 28,2400 грн/долар, євро 32,3316 - 32,3489 грн/євро, російський рубль 0,3713 - 0,3717 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 4 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,27 гривень за долар. Курс знизився на 11 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.