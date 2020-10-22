НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 22 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,27 гривень за долар. Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 22 жовтня встановлено на такому рівні: 28,2737 гривень за 1 долар (-0,097 грн). При цьому курс долара на 21 жовтня становить 28,3707 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується другий день поспіль після зростання минулого тижня.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 21 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 28,32 гривень за долар, курс купівлі до 28,30 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 33,57 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 21 жовтня довідковий курс на рівні 28,28 грн/долар, знизивши його порівняно з 20 жовтня (28,36 грн/долар).

Прогноз

Як повідомляло РБК-Україна, українці погіршили очікування курсом гривні до долара. За даними щомісячного дослідження компанії Info Sapiens, індекс девальваційних очікувань зріс на 3,9 п. - до значення 160,8.