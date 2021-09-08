НБУ знижує офіційний курс долара третій день поспіль

Офіційний курс гривні до долара на 7 вересня встановлено на рівні 26,73 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знижується третій день поспіль після того, як він піднявся вище 27 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 7 вересня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,7317 гривень за 1 долар (-0,0785 грн). При цьому курс долара на 7 вересня становить 26,8102 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Курс на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Скріншот (bank.gov.ua)