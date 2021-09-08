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НБУ знижує офіційний курс долара третій день поспіль

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Україна, Середа 08 вересня 2021 07:45
НБУ знижує офіційний курс долара третій день поспіль Фото: курс долара впав на 8 копійок (freepik.com)
Автор: Юлія Бойко

Офіційний курс гривні до долара на 7 вересня встановлено на рівні 26,73 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знижується третій день поспіль після того, як він піднявся вище 27 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 7 вересня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,7317 гривень за 1 долар (-0,0785 грн). При цьому курс долара на 7 вересня становить 26,8102 гривень за 1 долар.

НБУ знижує офіційний курс долара третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знижує офіційний курс долара третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 7 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,77 гривень за долар, курс в покупці до 26,75 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 31,77 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня сильної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,85 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.

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