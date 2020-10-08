НБУ знижує офіційний курс долара третій день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 9 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,28 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 9 жовтня встановлено на такому рівні: 28,2836 гривень за 1 долар (-0,0404 грн). При цьому курс долара на 8 жовтня становить 28,3240 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується третій день поспіль після тривалого зростання.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 8 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 0,5 копійок до 28,31 гривень за долар, курс купівлі до 28,29 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 33,34 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 8 жовтня довідковий курс на рівні 28,28 грн/долар, знизивши його порівняно з 6 жовтня (28,32 грн/долар).

Нагадаємо, голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що пропозиція валюти від експорту восени має зрости. Однак НБУ не планує ламати ринковий тренд з допомогою інтервенцій.