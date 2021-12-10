НБУ знижує курс долара третій день поспіль

Офіційний курс гривні до долара на 10 грудня встановлено на рівні 27,10 гривень за долар. Таким чином, курс долара знижується третій день поспіль після зростання протягом трьох тижнів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 10 грудня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,1013 гривень за 1 долар (-0,1154 грн). При цьому курс долара на 9 грудня становить: 27,2167 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 9 грудня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 27,13 гривень за долар, курс в покупці до 27,11 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 30,71 гривень за євро.

Прогноз

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2026 року. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе в 2021 році - 27,32 грн/долар.