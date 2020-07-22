У НБУ змінився куратор валютного напрямку

Рада Національного банку призначила заступником голови НБУ Юрія Гелетія замість Олега Чурія. Кандидатуру подав новий голова НБУ Кирило Шевченко.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Олег Чурій з 23 липня 2020 року припинить виконання повноважень заступника голови НБУ у зв’язку із завершенням строку повноважень та звільненням з посади", - йдеться в повідомленні.

Коментуючи призначення, Шевченко заявив, що "Гелетій - політично незалежний технократ, досвідчений та обізнаний професіонал. Він має достатній практичний досвід роботи в державному секторі та безпосередньо в Національному банку".

Крім того, голова НБУ прокоментував припинення повноважень Чурія: "Я переконаний, що український фінансовий ринок за останні п’ять років змінився на краще. Він став надійнішим, сучаснішим і прозорішим".

Юрій Гелетій працював у Національному банку України, де протягом 2003з2015 років пройшов шлях від економіста І категорії до керівника підрозділу в структурі банківського нагляду.

З жовтня 2015 року до липня 2018 року Гелетій обіймав посаду директора Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України, де, зокрема, займався питаннями стратегічного реформування державного банківського сектору, розвитку ринку фінансових послуг, ринку цінних паперів. З липня 2018 року працював на посаді заступника міністра фінансів України.

Нагадаємо, Рада Національного банку 30 червня відмовився внести до порядку денного питання призначення Олега Чурія на посаду заступника глави НБУ на повторний семирічний термін.

До сфери сферу управління Чурія входили питання операцій на відкритих ринках, валютного регулювання, а також діяльності Депозитарію НБУ.

Яків Смолій повідомив про свою відставку 1 липня та заявив про систематичний політичний тиск.

Верховна рада призначила Кирила Шевченка головою НБУ 16 липня.