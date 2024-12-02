НБУ сократил продажу долларов из резервов для поддержки курса гривны

С начала года НБУ продал на межбанке 29,538 млрд долларов.

В ноябре Украина получала 6,5 млрд долларов международной помощи для покрытия дефицита бюджета, в том числе от США 4,8 млрд долларов.

С начала года помощь достигла 32,4 млрд долларов. В итоге расходы НБУ на поддержание курса гривны больше, чем помощь Киеву. В ноябре международные резервы Украины должны вырасти.

По прогнозу НБУ помощь достигнет 41,5 млрд долларов и будет значительно меньше интервенций НБУ на межбанке.

Курс доллара в ноябре

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или снижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

НБУ держал курс доллара относительно стабильным в течение четырех месяцев. Однако в конце ноября курс доллара дважды обновлял максимумы. Рекордное значение было зафиксировано 28 ноября - 41,60 грн/доллар.

В итоге за ноябрь курс доллара вырос на 0,8% - с 41,27 грн/доллар до 41,59 грн/доллар. С начала года курс вырос на 9,5% (с 37,98 на 31 декабря 2023 года).

Курс на наличном рынке полностью зависит от межбанка. За месяц курс вырос на 35 копеек до 41,85 грн/доллар.