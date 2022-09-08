НБУ зробив важливу заяву щодо рівня офіційного курсу гривні до долара

"Наразі ми точно не бачимо підстав для перегляду офіційного курсу", - сказав він.

Ніколайчук заявив, зараз ситуація в економіці та у фінансах в Україні "значно набагато стійкіша, порівняно з тією, яка була в червні, липні і яка змусила нас піти на корекцію фіксованого офіційного обмінного курсу".

За його словами, обсяг міжнародних резервів "є достатнім для фіксації курсу на поточному рівні", ураховуючи перспективи отримання офіційного фінансування від партнерів, поступове налагодження логістики та відповідне зростання експортної виручки.

Заступник голови НБУ повідомив, що до кінця року очікується надходження анонсованого раніше офіційного фінансування на загальну суму близько 12 млрд доларів, у тому числі 8 млрд євро в межах програми макрофінансової допомоги від ЄС.

"Завдяки подальшій міжнародній підтримці НБУ матиме можливість утримувати золотовалютні резерви на достатньому рівні і в наступні роки, - додав Ніколайчук.