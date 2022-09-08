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НБУ зробив важливу заяву щодо рівня офіційного курсу гривні до долара

Фото: заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк має можливості для збереження фіксованого офіційного курсу гривні до долара на рівні 36,6 гривень. Ситуація значно покращилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Наразі ми точно не бачимо підстав для перегляду офіційного курсу", - сказав він.

Ніколайчук заявив, зараз ситуація в економіці та у фінансах в Україні "значно набагато стійкіша, порівняно з тією, яка була в червні, липні і яка змусила нас піти на корекцію фіксованого офіційного обмінного курсу".

За його словами, обсяг міжнародних резервів "є достатнім для фіксації курсу на поточному рівні", ураховуючи перспективи отримання офіційного фінансування від партнерів, поступове налагодження логістики та відповідне зростання експортної виручки.

Заступник голови НБУ повідомив, що до кінця року очікується надходження анонсованого раніше офіційного фінансування на загальну суму близько 12 млрд доларів, у тому числі 8 млрд євро в межах програми макрофінансової допомоги від ЄС.

"Завдяки подальшій міжнародній підтримці НБУ матиме можливість утримувати золотовалютні резерви на достатньому рівні і в наступні роки, - додав Ніколайчук.

Нагадаємо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс на 25% з 29,25 до 36,57 грн/долар.

Розмір міжнародних резервів України протягом серпня 2022 року зріс на 3 млрд доларів до 25,4 млрд доларів завдяки гранту від США.

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