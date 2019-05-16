ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ зробив ще один крок у рамках валютної лібералізації

Новини » Економіка    16.05.2019 - 10:28
НБУ зробив ще один крок у рамках валютної лібералізації
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Терміни виконання контрактів за деяким зовнішньоекономічними операціями скасовано

Національний банк спростив валютний нагляд за дотриманням граничних строків розрахунків для експорту робіт, послуг та прав інтелектуальної власності, а також низки операцій з експорту та імпорту товарів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, це є важливими, зокрема, для забезпечення обороноздатності країни, належного доступу українців до медичних послуг і розвитку авіаційно-космічного будування.

Відтепер граничні строки розрахунків за зовнішньоекономічними операціями (на сьогодні - 365 днів) не будуть розповсюджуватися на такі з них:

  • імпорт товарів за державними контрактами з оборонного замовлення;
  • імпорт послуг чи лікарських засобів за угодами Міністерства охорони здоров’я України із спеціалізованими організаціями, а також імпорт послуг для лікування громадян із рідкісними (орфанними) захворюваннями;
  • імпорт товарів, які використовуються для виробництва космічної та авіаційної техніки та агрегатів;
  • експорт-імпорт товарів у межах угод про розподіл продукції;
  • експорт робіт, послуг (крім транспортних і страхових послуг та робіт) та прав інтелектуальної власності.

Згідно з повідомленням, спрощення валютного нагляду за зазначеними операціями здійснено з урахуванням розпорядження Кабінету міністрів України №76-р від 13 лютого 2019 року та проведених консультацій з Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Крім цього, Національний банк дозволив банкам завершувати валютний нагляд за дотриманням бізнесом граничних строків розрахунків за операціями з експорту товарів після зарахування коштів за акредитив.

Нагадаємо, новий закон "Про валюту і валютні операції", який замінив декрет Кабінету міністрів 1993 року про валютний контроль, набрав чинності 7 лютого 2019 року. Нова система валютного регулювання, затверджена постановами Національного банку, передбачає низку послаблень на валютному ринку. Загалом із 7 лютого введені в дію близько 30 послаблень.

Крім того Національний банк вирішив знизити 1 березня норму обов'язкового продажу валюти експортерами з 50% до 30%, дозволив з 7 лютого репатріацію дивідендів та з 7 лютого скасував вимогу попереднього резервування валюти (правило Т+1).

Голова Ради НБУ назвав фактори для уповільнення інфляції Голова Ради НБУ прокоментував динаміку курсу долара
Новини України Національний банк Українивалюталиберализация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся