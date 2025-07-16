НБУ резко снизил курс польского злотого к гривне

Официальный курс на 17 июля 2025 года установлен на таком уровне: 11,3901 гривен за 1 злотый (-0,0800 грн).



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На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,25 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс упал на 10 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.