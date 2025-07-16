НБУ резко снизил курс польского злотого к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел вслед за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 17 июля 2025 года установлен на таком уровне: 11,3901 гривен за 1 злотый (-0,0800 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,25 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс упал на 10 копеек.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.
Официальный курс на 17 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8129 гривен за 1 доллар (-0,0082 грн).
Официальный курс евро составит 48,5197 гривен за 1 евро (-0,2834 грн).
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