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НБУ резко повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара вырос на 25 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) резко повысил курс доллара. Доллар подорожал до нового исторического максимума после трехдневного падения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 28 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 37,6194 гривен за 1 доллар (+0,2510 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 41,6334 гривен за 1 евро (+0,4796 грн). Это исторический максимум. Однако курс определятся котировками пары евро/доллар на международном рынке и не зависит от НБУ.

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 22 копейки до 37,68-37,71 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 38,10 гривен за доллар.

Ситуация с международной помощью

Ранее в НБУ заявили, что в конце 2023 года произошла задержка с предоставлением Украине внешней финансовой помощи, сохраняется неопределенность сроков и объемов дальнейших поступлений. Бюджеты поддержки Украины на 2024 год со стороны ключевых партнеров - ЕС и США - до сих пор не утверждены.

Как от метили в НБУ, затягивание решения вопроса о международном финансировании может негативно сказаться на ожиданиях, а следовательно, и обусловить дополнительный спрос на валюту.

Первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украине, вероятно, придется отложить выплату пенсий и зарплат государственным служащим, если ЕС и США не окажут обещанную финансовую помощь в начале следующего года.

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Курс доллара