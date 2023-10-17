Как будет меняться курс доллара: прогноз на ближайшие недели

В первые недели нефиксированной гривны изменения курса гривны к доллару были существенно меньше 1% и гривна незначительно укрепилась. Ситуация не изменится в течение следующих недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выпуск Макроэкономического мониторинга Украины Института экономических исследований и политических консультаций.

Как отмечается в обзоре, НБУ продолжил продавать доллары для поддержки курса гривны: за две недели октября НБУ потратил на это 1,7 млрд долларов по сравнению с 2,7 млрд долларов за сентябрь.

"Такая ситуация, скорее всего, будет сохраняться и в последующие недели", - считают эксперты.

Впрочем, НБУ сознательно сохраняет неопределенность о временных рамках первого этапа и дальнейших шагов по увеличению колебаний гривны по отношению к доллару. "Гибкость курса постепенно будет увеличиваться, но возможность отказа от управляемого курса гривны серьезно не обсуждается", - говорится в обзоре.

Гибкий курс

Как отмечается в выпуске, в начале октября НБУ сделал первый шаг к увеличению гибкости курса гривны по отношению к доллару. Официальный курс доллара больше не будет фиксированным, а будет меняться каждый день в соответствии с результатами торгов на межбанке.

Впрочем, НБУ пообещал, что на первом этапе колебания курса гривны будут небольшими, а поддержка курса со стороны НБУ продолжится: целью НБУ является приспособить бизнес к колебаниям курса и постепенно вернуть банки к нормальной работе на межбанковском рынке, говорится в обзоре. Курс гривны в обменниках и по карточным операциям банки будут в дальнейшем определять самостоятельно.

Курс доллара

Напомним, после перехода в режим управляемой гибкости курс НБУ снизил официальный курс доллара с 36,57 до 36,32 грн/доллар. Впрочем, в начале текущей недели курс на межбанке снова пошел вверх и поднялся выше 36,40 грн/доллар.