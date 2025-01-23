НБУ снова повысил учетную ставку из-за всплеска инфляции

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 13,5% до 14,5% годовых с 24 января 2025 года. Ставка повышается второй раз подряд.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube.
"Для поддержания устойчивости валютного рынка, сохранения контролируемости ожиданий и постепенного приведения инфляции к цели 5% на горизонте политики Правление НБУ решило повысить учетную ставку на 1 п. п. до 14,5%", - сказал он.
Ранее директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский не исключил, что центробанк снова повысит ставку, чтобы обуздать инфляцию.
Отметим, НБУ держал учетную ставку на уровне 10% с начала войны и принял решение повысить до 25% в июне 2022 года. Такая ставка держалась до июля 2023 года, когда НБУ начал снижать ставку. Ставка упала до 15%. НБУ снижал ставку и в 2024 году. С июня он держал ее неизменной на уровне 13%.
Но в декабре 2024 года НБУ повысил ставку до 13,5%.
Напомним, по данным Госстата, годовая инфляция в Украине в декабре 2024 года составила 12,0%.
Учетная ставка НБУ - это один из ключевых инструментов монетарной политики, который определяет стоимость денег в Украине. От нее зависит ставка, по которой НБУ предоставляет кредиты коммерческим банкам и принимает от них депозиты. Учетная ставка влияет на общий уровень процентных ставок в экономике, включая ставки по кредитам и депозитам для предприятий и физических лиц.
Основной показатель, который НБУ регулирует с помощью ставки, это уровень инфляции. Если ставка повышается, через некоторое время инфляция должна упасть. Наоборот, снижение ставки может ускорить инфляцию. Сейчас рост цен в Украине ускорился - до 12,0% в декабре. В ближайшие месяцы инфляция будет расти. При таких условиях снижение центробанки обычно снижает ставку.
Среди экономистов существует консенсус, что основная ставка должна превышать уровень ожидаемой инфляции.
По информации НБУ, население в декабре 2024 года ожидало, что через год инфляция составит 11,3%. Это значительно выше ноябрьского прогноза (7,8%).
Финансовые аналитики в январе 2025 года ухудшили прогноз до 7,8% по сравнению с 7,2% в декабре прошлого года.
Однако ожидания банкиров в январе улучшились до 9,0% по сравнению с 9,2 в октябре прошлого года.
Руководители предприятий в ноябре 2024 года ожидали инфляцию через 12 месяцев на уровне 10,3%. Прогноз повышен по сравнению с августом (9,7%).