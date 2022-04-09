НБУ різко скоротив продаж валюти з резервів за останній тиждень
Фото: на валютному ринку НБУ продав за тиждень 222,45 млн доларів і 90,39 млн євро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 4 по 8 квітня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 222,45 млн доларів і 90,39 млн євро. При цьому НБУ купив 11,50 млн доларів і 5,50 млн євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
З початку року НБУ купив на міжбанку 1778,80 млн доларів і 80,17 млн євро. При цьому НБУ продав 4501,94 млн доларів і 1082,65 млн євро.
Негативне сальдо інтервенцій склало 2723,14 млн доларів і 1002,48 млн євро.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.