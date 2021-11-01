Курс долара виріс на міжбанку
Курс долара на міжбанку в продажу 1 листопада 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 26,32 гривень за долар, курс в покупці до 26,30 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 30,47 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,3000 - 26,3200 грн/долар, євро 30,4632 - 30,4759 грн/євро, російський рубль 0,3685-0,3689 грн/рубль.
Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 29 жовтня закрилися в діапазоні: долар 26,2500 - 26,2700 грн/долар, євро 30,5083 - 30,5315 грн/євро, російський рубль 0,3713 - 0,3719 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на 2 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,29 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.