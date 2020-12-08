НБУ різко знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська подешевшала ще на 20 копійок

Національний банк України (НБУ) на 9 грудня 2020 року встановив курс євро на рівні 34,05 гривень за євро. Це на 20 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 9 грудня встановлено на такому рівні: 34,0546 гривень за євро (-0,204 грн). При цьому курс євро на 8 грудня становить 34,2586 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 34,13 гривень за євро. Курс купівлі становить 34,11 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 9 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,08 гривень за долар. Курс на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 9 грудня встановлено на такому рівні: 28,0828 гривень за 1 долар (-0,1566 грн). При цьому курс долара на 8 грудня становить: 28,2394 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс знижується п'ятий день поспіль після безперервного зростання з середини листопада.