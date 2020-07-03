НБУ знизив офіційний курс євро

Єдина європейська валюта подешевшала на 15 копійок
Національний банк України (НБУ) на 6 липня 2020 року встановив курс євро на рівні 30,50 гривень за євро. Це на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 6 липня встановлено на такому рівні: 30,5069 гривень за євро (-0,1523 грн). При цьому курс євро на 3 липня становить 30,6592 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Сьогодні, 3 липня 2020 року, на готівковому ринку курс євро виріс на 8 копійок до 30,63 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,03 (29,92 - 2 липня), продажу - 30,63 (30,55 - 2 липня) грн за євро.
На міжбанку курс євро на продажу знизився на 24 копійки до 30,48 гривень за євро. Курс купівлі складає 30,45 гривень за євро.
Національний банк України (НБУ) на 6 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,17 гривень за долар.
Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 липня встановлено на такому рівні: 27,1716 гривень за 1 долар (-0,0085 грн). При цьому курс долара на 3 липня становить 27,1801 гривень за 1 долар.
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Автор: Олександр Білоус