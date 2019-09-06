НБУ різко знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 9 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,08 гривень за долар, що на 23 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 9 вересня встановлено на такому рівні: 2508,6035 гривень за 100 доларів (-22,4604 гривень).

При цьому курс долара на 6 вересня становить 2531,0639 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 6 вересня міжбанківський валютний ринок відкрився стабілізацією курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився - 25,19 гривень за долар, курс купівлі-до 25,16 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 11 копійок до 27,80 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,10 гривень за долар, знизивши його порівняно з 5 вересня (25,34).

У той же час в обмінних пунктах України 6 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 14 копійок до 25,22 гривень за долар, курс євро знизився на 12 копійок до 27,94 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,00 (25,14 - 5 вересня), продажу - 25,22 (25,36 - 5 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,48 (27,60 - 5 вересня), продажу - 27,94 (28,06 - 5 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 5 вересня), продажу 3,85 (3,85 - 5 вересня) грн за 10 рублів.

Зазначимо, Місія Міжнародного валютного фонду прибуде до Києва наступного тижня - 9-15 жовтня. НБУ планує обговорити на переговорах з місією параметри нової програми з Україною - терміни нової програми, її обсяг.