ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НБУ різко знизив курс долара

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 23 липня 2021 16:00
НБУ різко знизив курс долара Фото: курс долара впав на 15 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 26 липня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,04 гривень за долар. Курс на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 26 липня встановлено на такому рівні: 27,048 гривень за 1 долар (-0,1435 грн). При цьому курс долара на 23 липня становить 27,1915 гривень за 1 долар.

НБУ різко знизив курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара падає другий день поспіль.

НБУ різко знизив курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара. Курс долара на міжбанку станом на 10:00 23 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,14 гривень за долар, курс в покупці до 27,12 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 14 копійок до 31,95 гривень за євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
курс НБУ Курс гривні Курс долара
NEWS
Шмигаль доручив розширити умови пільгової іпотеки та лізингу
Шмигаль доручив розширити умови пільгової іпотеки та лізингу
DAILY
В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"
Мілан Лєліч, Владислав Красінський В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"