НБУ різко знизив курс долара на 12 травня

Офіційний курс гривні до долара на 12 травня встановлений на рівні 27,67 гривень за долар. Офіційний курс долара знизився після зростання напередодні.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Національний банк України (НБУ) на 12 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,6744 гривень за 1 долар (-0,0897 грн). При цьому курс долара на 11 травня становить 27,7641 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 11 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 27,69 гривень за долар, курс в покупці до 27,67 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу винос на 8 копійок до 32,57 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня курс долара збереже свою поточну динаміку. Долар буде торгувати в діапазоні 27,70-27,90 гривень.