Курс долара на міжбанку оновив максимум з кінця січня

Курс долара на міжбанку у продажу 22 лютого 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 45 копійок до 29,06 гривень за долар, курс в покупці до 29,04 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 55 копійок до 32,97 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 29,0450 - 29,0650 грн/долар, євро 32,9544 - 32,9771 грн/євро, російський рубль 0,3670-0,3675 грн/рубль. Курс долара піднявся вище 29 гривень вдруге з початку року. На цьому ж рівні долар знаходиться 27 січня, коли посилилася загроза війни Росії проти України. Нагадаємо, 21 лютого торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,5950 - 28,6150 грн/долар, євро 32,4067 - 32,4293 грн/євро, російський рубль 0,3596 - 0,3601 грн/рубль.