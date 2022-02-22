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Курс долара на міжбанку оновив максимум з кінця січня

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Україна, Вівторок 22 лютого 2022 17:15
Курс долара на міжбанку оновив максимум з кінця січня Фото: курс долара виріс на 45 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 22 лютого 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 45 копійок до 29,06 гривень за долар, курс в покупці до 29,04 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 55 копійок до 32,97 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 29,0450 - 29,0650 грн/долар, євро 32,9544 - 32,9771 грн/євро, російський рубль 0,3670-0,3675 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку оновив максимум з кінця січня

Курс долара піднявся вище 29 гривень вдруге з початку року. На цьому ж рівні долар знаходиться 27 січня, коли посилилася загроза війни Росії проти України.

Нагадаємо, 21 лютого торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,5950 - 28,6150 грн/долар, євро 32,4067 - 32,4293 грн/євро, російський рубль 0,3596 - 0,3601 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 23 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,98 гривень за долар. Курс зріс на 50 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

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