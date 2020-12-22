НБУ різко підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 23 грудня 2020 року встановив курс євро на рівні 34,56 гривень за євро. Це на 38 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 23 грудня встановлено на такому рівні: 34,5669 гривень за євро (+0,3858 грн). При цьому курс євро на 22 грудня становить 34,1811 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 23 копійки до 34,69 гривень за євро. Курс купівлі становить 34,66 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 23 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,25 гривень за долар. Курс на 22 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 23 грудня встановлено на такому рівні: 28,2513 гривень за 1 долар (+0,2122 грн). При цьому курс долара на 22 грудня становить: 28,0391 гривень за 1 долар.