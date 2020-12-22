Курс долара на міжбанку виріс ще на 20 копійок

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар дорожчає третій день поспіль після падіння до тримісячного мінімуму

Курс долара на міжбанку в продаж 22 грудня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 20 копійок до 28,43 гривень за долар, курс купівлі-до 28,40 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 23 копійки до 34,69 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,4000 - 28,4300 грн/долар, євро 34,6650 - 34,6988 грн/євро, російський рубль 0,3762 - 0,3768 грн/рубль.

Зазначимо, 21 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,2000 - 28,2300 грн/долар, євро 34,4293 - 34,4631 грн/євро, російський рубль 0,3761 - 0,3767 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України вранці 22 грудня 2020 року курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 25 копійок до 28,33 гривень за долар. Курс євро виріс на 20 копійок до 34,50 гривень за євро.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 23 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,25 гривень за долар. Курс на 22 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 23 грудня встановлено на такому рівні: 28,2513 гривень за 1 долар (+0,2122 грн). При цьому курс долара на 22 грудня становить: 28,0391 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зростає четвертий день поспіль після того, як він впав до мінімуму з початку вересня.