ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Курс долара на міжбанку виріс ще на 20 копійок

Київ, Вівторок 22 грудня 2020 17:10
Курс долара на міжбанку виріс ще на 20 копійок
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар дорожчає третій день поспіль після падіння до тримісячного мінімуму

Курс долара на міжбанку в продаж 22 грудня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 20 копійок до 28,43 гривень за долар, курс купівлі-до 28,40 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 23 копійки до 34,69 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,4000 - 28,4300 грн/долар, євро 34,6650 - 34,6988 грн/євро, російський рубль 0,3762 - 0,3768 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку виріс ще на 20 копійок

Зазначимо, 21 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,2000 - 28,2300 грн/долар, євро 34,4293 - 34,4631 грн/євро, російський рубль 0,3761 - 0,3767 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України вранці 22 грудня 2020 року курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 25 копійок до 28,33 гривень за долар. Курс євро виріс на 20 копійок до 34,50 гривень за євро.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 23 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,25 гривень за долар. Курс на 22 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 23 грудня встановлено на такому рівні: 28,2513 гривень за 1 долар (+0,2122 грн). При цьому курс долара на 22 грудня становить: 28,0391 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зростає четвертий день поспіль після того, як він впав до мінімуму з початку вересня.

Читайте РБК-Україна в Google News

Курс долара Новини України Економіка Курс долараКурс євроКурс рубля

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся