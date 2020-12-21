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НБУ залишив офіційний курс євро вище 34 гривень

Київ, Понеділок 21 грудня 2020 18:00
НБУ залишив офіційний курс євро вище 34 гривень
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Єдина європейська валюта подорожчала на 8 копійок

Національний банк України (НБУ) на 22 грудня 2020 року встановив курс євро на рівні 34,18 гривень за євро. Це на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 22 грудня встановлено на такому рівні: 34,1811 гривень за євро (+0,0793 грн). При цьому курс євро на 21 грудня становить 34,1018 гривень за євро.

НБУ залишив офіційний курс євро вище 34 гривень

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 20 копійок до 34,46 гривень за євро.. Курс купівлі становить 34,42 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 22 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,03 гривень за долар. Курс на 21 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 22 грудня встановлено на такому рівні: 28,0391 гривень за 1 долар (+0,2111 грн). При цьому курс долара на 21 грудня становить: 27,828 гривень за 1 долар.

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