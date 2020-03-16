НБУ різко підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 17 березня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,52 гривень за євро, що на 53 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 17 березня встановлено на такому рівні: 29,5249 гривень за євро (+0,5348 грн). При цьому курс євро на 16 березня становить 28,9901 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 16 березня 2020 року, на готівковому ринку зріс на 52 копійки до 30,20 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,27 (28,91 - 13 березня), продажу - 30,20 (29,68 - 13 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 55 копійок до 29,66 гривень за євро.. Курс купівлі становить 29,62 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 17 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,52 гривень за долар, що на 44 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 17 березня встановлено на такому рівні: 26,5249 гривень за 1 долар (+0,4359 грн). При цьому курс долара на 16 березня становить 26,089 гривень за 1 долар.