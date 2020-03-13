НБУ опустив курс євро нижче 29 гривень

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала ще на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 16 березня 2020 року встановив курс євро на рівні 28,99 гривень за євро, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 16 березня встановлено на такому рівні: 28,9901 гривень за євро (-0,0639 грн). При цьому курс євро на 13 березня становить 29,054 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 13 березня 2020 року, на готівковому ринку курс євро знизився на 26 копійок до 29,68 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,91 (28,93 - 12 березня), продажу - 29,68 (29,94 - 12 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 29,11 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,08 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 16 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,08 гривень за долар, що на 23 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 16 березня встановлено на такому рівні: 26,089 гривень за 1 долар (+0,2310 грн). При цьому курс долара на 13 березня становить 25,858 гривень за 1 долар.