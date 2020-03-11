НБУ різко підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 12 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 25,62 гривень за долар, що на 31 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 12 березня встановлено на такому рівні: 25,6240 гривень за 1 долар (+0,3105 грн). При цьому курс долара на 11 березня становить 25,3135 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 11 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 15 копійок до 25,56 гривень за долар, курс купівлі до 25,56 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 28,95 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 11 березня довідковий курс на рівні 25,58 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 10 березня (25,28 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 11 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 7 копійок до 25,93 гривень за долар, курс євро виріс на 29 копійок до 29,07 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,40 (24,98 - 10 березня), продажу - 25,93 (25,86 - 10 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,62 (28,12 - 10 березня), продажу - 29,38 (29,07 - 10 березня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,21 (3,18 - 10 березня), продажу 3,71 (3,69 - 10 березня) грн за 10 рублів.