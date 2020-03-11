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Курс долара продовжив зростання на міжбанку, незважаючи на заходи НБУ

Новини » Фінанси     11.03.2020 - 10:40
Курс долара продовжив зростання на міжбанку, незважаючи на заходи НБУ
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Інтервенції НБУ змогли лише сповільнити зростання курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 11 березня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 15 копійок до 25,56 гривень за долар, курс купівлі до 25,56 гривень за долар. Курс євро в продажу збільшився на 7 копійок до 28,95 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,5400 - 25,5600 грн/долар, євро 28,9342 - 28,9543 грн/євро, російський рубль 0,3566 - 0,3571 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,5400

25,5600

EUR/UAH

28,9342

28,9543

RUB/UAH

0,3566

0,3571

Курс долара продовжив зростання на міжбанку, незважаючи на заходи НБУ

Нагадаємо, 10 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,3750 - 25,4100 грн/долар, євро 28,8463 - 28,8860 грн/євро, російський рубль 0,3526 - 0,3533 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 11 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 25,31 гривень за долар, що на 39 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 березня встановлено на такому рівні: 25,3135 гривень за 1 долар (+0,3920 грн). При цьому курс долара на 10 березня становить 24,9215 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, різкий стрибок курсу долара до гривні стався 10 березня після обвалу світових бірж 9 березня, викликаного побоюваннями світової рецесії через епідемію коронавірусу.

Зазначимо, Національний банк у вівторок, 10 березня, вийшов з інтервенцією з продажу валюти і станом на 13:00 продав 250 млн доларів для стримування різкого зростання курсу долара.

Аналітики прогнозують подальше зростання курсу долара як мінімум до 26 гривень за долар. На їхню думку, на поточних відмітках курс долара може стабілізуватися у випадку єдиного фронту з боку НБУ, Мінфіну і голови уряду.

НБУ на 11 березня значно підвищив офіційний курс долара Курс долара виріс на міжбанку на 40 копійок
Теми: Курс долара
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