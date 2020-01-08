НБУ різко підвищив курс долара

Національний банк України (НБУ) на 9 січня 2020 року підняв офіційний курс долара до 23,83 гривень, це на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 9 січня встановлено на такому рівні: 23,8345 гривень за долар (-0,1560).

При цьому курс долара на 8 січня становив 23,6785 гривень за долар.

Відзначимо, сьогодні в обмінних пунктах України курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем зріс на 1 копійку - до 23,98 гривень за долар, курс євро знизився на 1 копійку до 26,77 гривень за євро.

Крім того, найбільші банки України встановили курс долара в межах 23,90-24,30 грн/долар, трохи підвищивши середнє значення порівняно з 3 січня.

Нагадаємо, раніше в Національному банку заявили, що обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в третьому кварталі 2019 року склав 3140 млн доларів, що на 9,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року (2865 млн доларів).

При цьому найбільше переказів надійшло з Польщі - 1050 млн доларів. Далі йдуть Чехія (295 млн доларів), Росія (263 млн доларів), США (255 млн доларів), Великобританія (159 млн доларів) і Італія (121 млн доларів.