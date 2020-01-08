Курс долара перейшов до зростання після різкого падіння

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Курс долара трохи виріс після падіння на початку року

Сьогодні, 8 січня 2020 року, в обмінних пунктах України о 12:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем зріс на 1 копійку - до 23,98 гривень за долар, курс євро знизився на 1 копійку до 26,77 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,56 (23,47 - 3 січня), продажу - 23,98 (23,97 - 3 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,08 (26,04 - 3 січня), продажу - 26,77 (26,78 - 3 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,52 (3,54 - 3 січня), продажу 3,86 (3,89 - 3 січня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

На 8 січня найбільші банки України встановили курс долара в межах 23,90-24,30 грн/долар, трохи підвищивши середнє значення порівняно з 3 січня.

Міжбанк

Сьогодні міжбанківський валютний ринок відкрився незначним зростанням. У порівнянні з закриттям сесії 3 січня курс долара піднявся на 1 копійку - до 23,78 гривень за долар, курс купівлі до 23,75 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки - до 26,47 гривень за євро.

Довідковий курс НБУ

Довідкове значення курсу долара на 8 січня з урахуванням торгів на міжбанку становить 23,79 гривень за долар. Довідковий курс істотно зріс порівняно з показником 3 січня – 23,68 гривень за долар.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що очікує зміцнення курсу в 2020 році. Він також відзначив, що зміцнення курсу буде залежати від розвитку економіки та ситуації на світових ринках.

"Жоден центральний банк, навіть у розвинених країнах, не має достатньо сили чинити опір серйозним змінам курсу. Чи буде зміцнюватися курс у наступному році? Швидше за все, так. Але все залежить від розвитку економіки та ситуації на світових ринках", - зазначив міністр.