У НБУ рекомендували припинити прогнозувати курс гривні до долара

Українським компаніям варто відмовитися від спроб спрогнозувати курс гривні до долара, оскільки в умовах плаваючого курсоутворення це зробити досить складно. Про це сказав заступник голови НБУ Олег Чурій в інтерв'ю UA: Тернопіль.

Як нагадав Чурій, курс долара, який закладений у державному бюджеті, не є ціллю для НБУ, і центробанк орієнтується на різні показники.

"У цьому році особливо прогнози дуже сильно різняться. В режимі плаваючого курсоутворення прогнозування стає досить складною наукою. Тому ми рекомендуємо не прогнозувати, а якщо необхідно, якщо є певні ризики, то ми рекомендуємо українським компаніям хеджувати свої валютні ризики", - сказав він і додав, НБУ дозволив практично всі інструменти для цього.

Як зазначив Чурій, політика НБУ направлена на те, щоб національна валюта гривня була повноцінним інструментом для заощаджень та повноцінним засобом платежу.

"Тому і вся наша політика направлена на підвищення ролі гривні в економіці України. Насправді та жорстка монетарна політика, яку ми проводимо, політика високих відсоткових ставок по національній валюті, сприяє поверненню довіри до національної валюти", - сказав він.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 30 вересня - 4 жовтня продав на міжбанківському валютному ринку 200 млн доларів, щоб утримати курс від різких коливань.

Раніше у НБУ заявили, що на курс гривні до долара в 2019 році впливає збільшення валютних надходжень по декількох каналах.