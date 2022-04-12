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У НБУ допускають поступове ослаблення валютних обмежень

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Україна, Вівторок 12 квітня 2022 14:11
У НБУ допускають поступове ослаблення валютних обмежень Фото: НБУ поступово зніматиме валютні обмеження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Національному банку почали задумуватися про часткове послаблення валютних обмежень. Ці послаблення будуть здійснюватися у дуже повільному темпі, щоб не порушити стабільності фінансової системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ.

У НБУ зазначають, що адекватна на час війни ситуація з курсом валют стала можливою завдяки зваженим рішенням регулятора. Там зазначають, що вони не лише зберегли рівновагу банківської системи, а ще й посприяли укріпленню гривні.

Готівковий курс, який на початку війни складав 40 гривень за долар і більше, нині опустився до близько 30 гривень. Таким чином, він максимально наблизився до зафіксованого НБУ офіційного курсу, який складає 29,25 гривні за долар.

Що стосується європейської валюти, то за неї в обмінниках просять 34 гривні. При цьому офіційний курс НБУ складає 31,77 гривні за євро.

Зазначимо, НБУ 24 лютого зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривень за долар. Крім того, був заборонений продаж валюти населенню, а бізнес може купувати валюту для військових цілей або для покупки товарів критичного імпорту.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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