НБУ дозволив купівлю валюти за кредитні кошти

Обсяг купівлі валюти обмежений сумою в 150 тис. грн

Национальный банк Украины внес изменения в Положение о мерах защиты и определение порядка совершения отдельных операций в иностранной валюте от 2 января 2019 года (постановление № 5). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление НБУ от 6 февраля №35.

Согласно документу, банкам разрешается осуществлять покупку иностранной валюты по поручению/заявлению клиентов за счет средств в гривне, привлеченных этими клиентами в форме кредита. Условием такой операции является "незначительном размер" покупки иностранной валюты.

Согласно постановлению НБУ № 5, незначительный размер валютной операции - размер валютной операции, который является меньшим, чем размер, установленный для финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу (в настоящее время - 150 тыс. грн).

Как сообщало РБК-Украина, закон "О валюте и валютных операциях" позволяет обменивать валюту онлайн, если сумма сделки не превышает 150 тыс. грн. В НБУ прогнозируют, что большинство крупных украинских банков будут предоставлять такую услугу.

Напомним, новый закон "О валюте и валютных операциях" вступил в силу 7 февраля и отменяет ряд ограничений для бизнеса и населения.