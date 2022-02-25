НБУ дозволив банкам продавати валюту в певних випадках
Фото: Національний банк України визначив порядок продажу валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Національний банк України визначив, в яких випадках не дія заборона на валютні операції в Україні. Банки зможуть продати валюту із залишків, а також для погашення кредитів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу НБУ.
Зокрема, постановою:
- надано право банкам здійснювати продаж клієнтам іноземної валюти за рахунок власної валютної позиції для виконання цими клієнтами власних зобов’язань за кредитними договорами (уключаючи відсотки) перед банками;
- надано право банкам, що мають залишки валюти в касах на момент прийняття цієї постанови, здійснити їх продаж клієнтам у межах залишку;
- визначено порядок проведення щоденних операцій з купівлі доларів США Національний банком України у банків.
- визначено випадки, у яких банкам дозволяється здійснювати за дорученням клієнтів торгівлю валютою, а також порядок здійснення цих операцій
- визначено випадки, у яких банкам дозволено здійснювати за дорученням клієнтів транскордонні перекази валюти з України;
Як повідомляло РБК-Україна, 24 лютого Національний банк прийняв постанову у зв'язку з оголошенням воєнного стану по всій території України. Робота валютного ринку зупинена, крім продажу валюти клієнтам.
Крім того, НБУ ввів мораторій на проведення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та уряду, окремих дозволів НБУ).