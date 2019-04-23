НБУ розмістив пам’ятку для клієнтів банків для переходу на стандарт рахунків IBAN

Застосування IBAN стане обов'язковим з 1 листопада
Національний банк України підготував пам’ятку для клієнтів банків у зв’язку із запровадженням міжнародного номера банківського рахунку IBAN. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію НБУ у Facebook.
Як зазначили в прес-службі, регулятор також рекомендував банкам ознайомити своїх клієнтів з цим документом.
Згідно з пам’яткою, клієнти банків з 5 серпня до 31 жовтня 2019 року: отримуватимуть від банку інформацію про зміну рахунку за стандартом IBAN для інформування своїх контрагентів (зміна діючого номера рахунку не призводить до зміни положень договорів з банком).
У документах на переказ коштів можуть заповнювати у варіаціях:
З 1 листопада 2019 року у реквізитах документів "Рахунок" мають зазначати номер рахунку платника/отримувача тільки за стандартом IBAN.
Банки України з 5 серпня - до 31 жовтня 2019 року:
з 5 серпня 2019 року:
З 1 листопада 2019 року застосування IBAN стане обов'язковим для клієнтів усіх банків України під час здійснення переказів коштів у національній і в іноземних валютах.
Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України відтермінував запровадження міжнародного номеру банківського рахунку IBAN з 1 квітня на 5 серпня 2019 року.
Нагадаємо, для України IBAN складається із 29 літерно-цифрових символів: коду країни, контрольного розряду, коду банку та номера рахунку. У результаті запровадження IBAN за першими двома літерам одразу можливо розпізнати країну учасника розрахунку (UA - Україна), а за допомогою контрольного розряду - забезпечити уніфіковану перевірку рахунку клієнта на його коректність.