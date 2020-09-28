ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

НБУ розділить фінкомпанії на чотири категорії за ступенем ризику

Київ, Понеділок 28 вересня 2020 15:31
НБУ розділить фінкомпанії на чотири категорії за ступенем ризику
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

При оцінці суспільної важливості фіну станови будуть застосовувати ризик-орієнтований підхід

Національний банк України планує встановити критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику учасників ринку небанківських фінансових послуг. Встановлення критеріїв дозволить визначати періодичність перевірок установ.

Проект постави виставлений на громадське обговорення на сайті НБУ.

Як зазначається в повідомленні НБУ, критеріями оцінки ступеню ризику є:

  • стан корпоративного управління, управління ризиками та внутрішнього контролю;
  • показники діяльності;
  • дотримання обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, інших показників і вимог що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.

Кожен показник та його вага в оцінці кожного з критеріїв визначається та розраховується залежно від типу учасника ринку: окремо для страховиків, кредитних спілок, фінансових компаній, юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати послуги з фінансового лізингу (лізингодавців), ломбардів.

Оцінка здійснюється з використанням якісних та кількісних показників.

За результатами оцінки ступеня ризику учаснику ринку присвоюється бал: 1 (низький), 2 (середній), 3 (високий) та 4 (критичний).

НБУ відносить учасника ринку до однієї з чотирьох груп згідно з визначеними критеріями та з урахуванням видів діяльності, розміру, обсягів (частки) на ринку фінансових послуг, структури, а також інших показників.

НБУ проводитиме оцінку ступеня ризику та оцінку суспільної важливості учасника ринку один раз на рік, не пізніше 15 грудня року, в якому проводиться оцінка. Періодом оцінювання є період з 1 жовтня року попереднього року по 30 вересня поточного року.

Нагадаємо, Національний банк підготував проект постанови щодо відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації.

Відзначимо, Національний банк України з 1 липня 2020 року прийняв повноваження з регулювання ринків небанківських фінансових послуг. Відповідна норма міститься в законі про "спліт".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка Національний банк Українистрахование
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся