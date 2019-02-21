В НБУ розповіли про долю десятка дрібних банків

У власників невеликих і збиткових банків є три варіанти подальших дій

Среди 77 действующих коммерческих банков около десяти небольших банков не имеют реалистичных бизнес-моделей. Об этом первый заместитель председателя правления НБУ Екатерина Рожкова сказала в интервью изданию "НВ Бизнес".

Как отметила Рожкова, это означает, что десять акционеров не понимают, зачем им нужен банк и десять топ-менеджеров не знают, что делать дальше.

"В тех банках, где бизнес-модель не прорисовывается, мы запрещаем привлекать средства у населения. Если их акционер готов рисковать своими деньгами, пока менеджмент будет учиться, то пусть, но не деньгами вкладчиков", - сказала она.

Рожкова сообщила, что для этих банков есть три опции. Первая - сдать банковскую лицензию и работать как финансовая компания, занимаясь платежами, переводами, кредитованием. Вторая - сдать все лицензии, а на деньги с капитала акционер может купить ОВГЗ, гарантировано получить 18% годовых, не неся расходы на содержание банка. Третья - определить бизнес-модель. На это уйдет как минимум год, но за это время банк будет продолжать нести убытки, которые должны покрываться капиталом акционера.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, коммерческие банки и Национальный банк является одними из лидеров недоверия украинцев: коммерческим банкам недоверяют 75% респондентов, Нацбанку - 68%.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывалось 77 действующих банков, на семь банков меньше, чем год назад (84). Количество действующих структурных подразделений за 2018 год сократилось на 980 - с 9489 до 8509 отделений.