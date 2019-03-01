НБУ розподілив банки на групи

В Україні працюють банки з державною часткою, банки іноземних банківських груп і банки з приватним капіталом

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков Национального банка Украины определил критерии для отдельных групп банков на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Согласно решению комитета от 28 февраля, предусмотрены следующие группы:

банки с государственной долей - банки, в которых государство прямо или опосредованно владеет долей более 75% уставного капитала банка;

банки иностранных банковских групп - банки, контрольные пакеты акций которых принадлежат иностранным банкам или иностранным финансово-банковским группам;

банки с частным капиталом - банки, в которых среди конечных владельцев существенного участия есть один или несколько частных инвесторов, которые прямо и/или косвенно владеют не менее чем 50% уставного капитала банка

"Такое распределение Национальный банк будет использовать во время анализа деятельности банковской системы Украины", - говорится в сообщении НБУ.

Распределение банков на группы на 2019 год

Как сообщало РБК, Национальный банк планирует изменить критерии, по которым ежегодно определяет системно важные банки на следующий год. Обновленные критерии, а также утвержденный перечень системно важных банков на 2020 год будет обнародован на сайте НБУ до 1 июня 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывалось 77 действующих банков, на семь банков меньше, чем год назад (84). Количество действующих структурных подразделений за 2018 год сократилось на 980 - с 9489 до 8509 отделений.