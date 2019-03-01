НБУ змінить критерії визначення системно важливих банків

Фото: НБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Статус системно важливих мають тільки три державні банки

Національний банк планує змінити критерії, за якими щороку визначає системно важливі банки на наступний рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, відповідне рішення пов’язане з необхідністю врахування міжнародної практики у визначенні критеріїв системної важливості, зокрема рекомендацій Європейського наглядового органу (EBA - European Banking Authority).

"Нові підходи мають точніше відображати значимість банків для ринку", - наголошується в повідомленні.

Відтак, НБУ впродовж березня-квітня завершить оновлення методології оцінки системної важливості банків. Оновлені критерії, а також затверджений відповідно до них перелік системно важливих банків на 2020 рік буде оприлюднено на сайті НБУ до 1 червня 2019 року.

Нагадаємо, відповідно до чинних критеріїв з 2016 року системно важливими банками незмінно визначались ПриватБанк, Укрексімбанк та Ощадбанк. У 2019 році вони так само мають статус системно важливих.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалося 77 діючих банків, що на сім банків менше, ніж рік тому (84). Кількість діючих структурних підрозділів за 2018 рік скоротилося на 980 - з 9489 до 8509 відділень.