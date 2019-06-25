НБУ анонсував наступне покоління гривні

Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

Нове покоління гривні буде відображати сучасні цінності українців

Національний банк розпочне підготовку до роботи над дизайном наступного покоління гривні. Про це голова Національного банку Яків Смолій, сказав на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, нове покоління гривні народжуватиметься через новий процес створення - прозорий та інклюзивний.

"Ми прагнемо, щоб нове покоління гривні не лише віддавало шану історії Україні і ключовим історичним постатям, які її будували, а й відображало сучасні цінності українців", - зауважив голова НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 25 жовтня вводить в обіг банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень. За дизайном ця банкнота наслідує банкноти нового модернізованого покоління гривні - оновлені 20, 100 та 500 гривен.

У найближчих планах НБУ завершити цей номінальний ряд удосконаленими банкнотами номіналом 50 та 200 гривень.

Нагадаємо, Національний банк України вилучає з обігу монети номіналом 1, 2 и 5 копійок. Монети перестануть бути платіжним засобом 1 жовтня 2019 року. Як зазначив голова НБУ Яків Смолій, після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів.