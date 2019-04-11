НБУ прокоментував рівень інфляції в Україні

Динаміка споживчої інфляції у березні та її складових свідчить про подальше послаблення інфляційного тиску. Про це йдеться в коментарі Національного банку щодо рівня інфляції.

Як зазначається в огляді, Національний банк і надалі буде спрямовувати свою політику на уповільнення темпів зростання цін та досягнення середньострокової цілі з інфляції в 5% ± 1в.п.

Фактичний показник інфляції в березні практично відповідав прогнозу, опублікованому в Інфляційному звіті" НБУ (січень 2019 року). Базова інфляція уповільнилася дещо швидше, ніж очікувалося, насамперед завдяки зміцненню обмінного курсу гривні до валют країн-партнерів. Темпи зростання цін на продукти харчування дещо перевищували прогноз, однак дія тимчасових факторів, які зумовили їх прискорення наприкінці 2018 року та на початку 2019 року, поступово вичерпується, додали в НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у березні 2019 року порівняно з лютим, виросли на 0,9%. За даними Державної служби статистики, з початку року ціни в Україні зросли на 2,4%. Проте в річному вимірі (до березня 2018 року) інфляція сповільнилася до 8,6%.

Нагадаємо, 14 березня Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 18% річних. Як зазначив голова правління НБУ Яків Смолій, жорсткі монетарні умови залишаються важливою передумовою для подальшого поступового сповільнення інфляції до цілі 5% у 2020 році.