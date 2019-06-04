НБУ прокоментував аудійовану звітність найбільших банків

Національний банк України прокоментував аудиторські звіти перевірки річної фінансової звітності банків станом на 31 грудня 2018 року. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.

Як зазначили в НБУ, звіти аудиторів підтверджують достовірне відображення банками ключової інформації про власний фінансовий стан, фінансові результати і грошові потоки відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

"Водночас, в окремих банках, які належать до 25 найбільших за часткою активів банківського сектору, аудиторами висловлена думка зі застереженням та рестейтмент. Найбільш матеріальним він був у "ПриватБанку", - йдеться в повідомленні.

Так, у 2018 році "ПриватБанк" отримав додаткову інформацію про вартість майна, яке було прийнято банком на баланс до націоналізації для погашення кредитів, виданих пов’язаним з колишніми акціонерами банку компаніям. У зв'язку з отриманням додаткової інформації про майно банк відновив на балансі ці кредити, сформував за ними резерви та зменшив балансову вартість заставного майна за цими кредитами на 5,6 млрд грн. Тому загальні збитки банку, що дорівнюють сформованим резервам під кредити, які колишні власники видавали пов’язаним компаніям, зросли до 209,4 млрд грн.

Водночас понесені банком витрати на формування резервів не впливають на його поточну діяльність, оскільки банк має достатній запас капіталу та виконує нормативні вимоги НБУ, що також було підтверджено аудитором "ПриватБанку".

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"Ми розпочали роботу з отриманими звітами і вже зараз можемо зробити низку висновків. По-перше, ми задоволені якістю звітів банків. По-друге, обсяг визнаних під час коригування даних "ПриватБанком" збитків, які підтвердив аудитор, вкотре проілюстрував масштаб проблем, що виникли через кредитування установою в минулому компаній, пов’язаних з колишніми власниками", - зауважив директор Департаменту фінансової стабільності Національного банку Віталій Ваврищук.

Як повідомляло РБК-Україна, чистий прибуток платоспроможних банків України в 2019 році склав 21,7 млрд грн. Як відзначили в НБУ, в останній раз банківська система була прибутковою у 2013 році, коли її прибуток склав 1,4 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалося 77 діючих банків, що на сім банків менше, ніж рік тому (84). Кількість діючих структурних підрозділів за 2018 рік скоротилася на 980 - з 9489 до 8509 відділень.