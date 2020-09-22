НБУ програв апеляцію щодо 130 млн гривень у банку "сім'ї" Януковича

Північний апеляційний господарський відмовився задовольнити апеляційну скаргу Національного банку та залишив без змін рішення Господарського суду м. Києва від 21 січня 2020 року. Це рішення про стягнення 128,9 млн грн "майнової шкоди" на користь ТОВ "Промислова інноваційна компанія".

Відповідне рішення від 8 вересня 2020 року розміщене у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

ТОВ "Промислова інноваційна компанія" володіла 71% акцій "Радикал Банку", який збанкрутів у 2015 році. Це банк пов’язували з представниками "сім’ї" екс-президента-втікача Віктора Януковича. У своєму позові компанія зазначала, що рішення НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних завдало компанії "майнову шкоду".

Суди ухвалювали рішення на користь компанії з "сім'ї" Януковича, поки у серпні 2019 Верховний суд частково задовольнив касаційну скаргу НБУ і скасував рішення судів нижчих інстанцій та відправив на повторний розгляд. Таким чином, зараз ця справа розглядається по другому колу.

Як повідомляло РБК-Україна, в листопаді 2015 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) почав процедуру ліквідації ПАТ "Радикал банк". Процедура почалася у відповідності з рішенням, прийнятим правлінням Національного банку України (НБУ) 9 листопада 2015 року.

Нагадаємо, у вересні 2019 року НБУ заявив, що не відшкодовував акціонеру "Радикал Банку" 128,9 млн грн. Водночас НБУ сформував на цю суми резерви.