НБУ прогнозує значне зростання цін в Україні в найближчі місяці

Національний банк України (НБУ) очікує на збереження значного інфляційного тиску впродовж наступних місяців. Зростанню цін сприятимуть стійкий споживчий попит, а також високі світові ціни, зокрема на енергоносії та продовольство.

Про це йдеться в коментарі Національного банку України ( НБУ ) щодо рівня інфляції.

Як зазначається в огляді, у квітні 2021 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 8,4% (з 8,5% у березні). У місячному вимірі ціни зросли на 0,7%.

Споживча інфляція виявилася нижчою за траєкторію прогнозу НБУ. "Це передусім пов’язано зі сповільненням зростання цін на сирі продукти харчування. Натомість фундаментальний інфляційний тиск, що вимірюється показником базової інфляції, посилювався під впливом стійкого попиту та зростання виробничих витрат", - повідомили в НБУ.

За даними НБУ, унаслідок подальшого підвищення світових цін на продовольство, передусім на соняшникову олію, стрімко прискорилося подорожчання оброблених продовольчих товарів (до 10,0% р/р).

Натомість темпи зростання цін на непродовольчі товари знизилися (до 1,0% р/р). Це зумовлювалося вичерпанням ефектів минулорічного послаблення гривні, а також посиленням карантинних обмежень у більшості регіонів, зазначили в НБУ.

Крім того, сповільнилося зростання цін на сирі продукти харчування (до 7,6% р/р).

Темпи зростання адміністративно регульованих цін збільшилися (до 14,4% р/р). "Так, надалі дорожчав газ, гаряча вода та опалення передусім через низьку базу порівняння. Унаслідок підвищення витрат на паливо та оплату праці, а також посилення карантину збільшилася вартість автомобільних та залізничних перевезень. Водночас завдяки розширенню пропозиції повільніше дорожчали тютюнові вироби", - йдеться в огляді.

Прискорення зростання цін на паливо продовжилося (до 24,3% р/р). Зростання вартості палива підтримувало підвищення світових цін на нафту, а також збереження високого попиту з боку населення, зазначили в НБУ.