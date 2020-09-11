НБУ прогнозує прискорення інфляції до кінця року

У серпні фактична споживча інфляція (2,5%) залишалася нижчою за цільовий діапазон Національного банку 5% ± 1 в.п, Однак із пожвавленням споживчого попиту та економічної активності на тлі низької бази порівняння минулого року очікується, що вона повернеться у межі цільового діапазону до кінця року.

Про це йдеться у коментарі НБУ.

Як зазначили в НБУ, інфляція залишалася меншою порівняно з прогнозом, опублікованим в Інфляційному звіті за липень 2020 року.

"Подорожчання енергоносіїв та відображення ефектів слабшої гривні були здебільшого нівельовані сповільненням зростання цін на продукти харчування, зокрема за рахунок хорошого врожаю овочів та нарощення імпортної пропозиції окремих товарів", - йдеться в коментарі.

Зокрема сповільнилося падіння цін на непродовольчі товари (до 0,2% р/р), що зумовлено як послабленням гривні в попередні місяці, так і реалізацією відкладеного попиту на окремі товари з боку споживачів.

Натомість продовжило сповільнюватися зростання цін на продовольчі товари (до 3,3% р/р). Це пов'язано як зі збільшенням пропозиції, у тому числі за рахунок імпорту, так і з млявим попитом на більш дорогі вироби та продукти не першої необхідності.

Темпи зростання вартості послуг незначно сповільнилися (до 8,2% р/р). Слабкий попит та посилення карантинних обмежень в окремих областях стримували зростання вартості послуг кінотеатрів, закладів громадського харчування, курсів іноземної мови.

Зростання адміністративно регульованих цін прискорилося суттєвіше, ніж очікувалося (до 5,2% р/р). Так, вартість природного газу для населення хоча й залишалася меншою, ніж торік, у серпні зросла з огляду на світовий тренд подорожчання енергоносіїв.

Здешевлення палива продовжувало сповільнюватися (до 17,9% р/р), відображаючи зростання світових цін на нафту в останні місяці та значний попит на паливо через високу інтенсивність користування автомобілями в умовах пандемії коронавірусу, зазначили в НБУ.

Відзначимо, споживчі ціни в Україні в серпні 2020 року порівняно з липнем знизилися на 0,2%. З початку 2020 року інфляція склала 1,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, в липні НБУ поліпшив прогноз щодо інфляції та очікує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 4,7%.