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Банки зберегли ставки за кредитами для населення вище 35%

Київ, Середа 09 вересня 2020 18:03
Банки зберегли ставки за кредитами для населення вище 35%
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Банки готові кредитувати населення під 35% річних

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в серпні 2020 року в національній валюті становили 35,6% річних. У порівнянні з липнем ставки не змінилися.

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті виросли на 2,1 в. п. до 8,8% річних.

Ставки по гривневих кредитах для підприємств у серпні знизилися з 9,3% до 9,0% річних, за валютним знизилися з 5,4% до 5,3%.

Банки зберегли ставки за кредитами для населення вище 35%

Кредитний портфель банків за місяць зріс на 0,2% до 1 015 млрд грн, в т. ч. населення зріс на 0,9% до 217 млрд грн, підприємств - не змінився 792 млрд грн.

Банки зберегли ставки за кредитами для населення вище 35%

Зазначимо, за даними НБУ, банки під час карантину скоротили кредитування і вклали кошти в ОВДП.

Чистий корпоративний портфель скоротився за II квартал 2020 року на 6,3% в гривні та на 3,6% - в іноземних валютах.

Нагадаємо, українські банки очікують, що в III кварталі 2020 року відновиться попит на кредити з боку як населення, так і бізнесу, а умови кредитування пом'якшаться, водночас якість кредитних портфелів погіршиться.

Зазначимо, процентні ставки по новими кредитами банків для населення в липні 2020 року в національній валюті становили 35,6% річних. Це на 0,7 п. п. нижче, ніж у червні (36,3%).

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