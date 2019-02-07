НБУ прогнозує збільшення надходжень від трудових мігрантів

Обсяг переказів заробітчан становить близько 10% від ВВП України

Национальный банк Украины прогнозирует дальнейшее увеличение объема денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета НБУ Богдана Данилишина в Facebook.

Данилишин отметил, что по 2018 год сумма поступлений оценена в 11,6 млрд долларов, а за 2019 год ожидается получить 12,2 млрд долларов.

"Денежные переводы - все более весомый источник валютных поступлений в Украину. По данным Всемирного банка, начиная с 2016 года их объем устойчиво превышает 10% ВВП. Конечно, они оказывают существенное положительное макроэкономическое влияние на стабильность обменного курса", - добавил он.

Как отметил Данилишин, четвертый год подряд растут денежные переводы из Польши - с 1,4 до 3.6 млрд долларов. Из России за последние годы произошло существенное уменьшение - с 1,7 до 1,1 млрд долларов. Увеличились поступления из США - с 0,5 до 0,8 млрд долларов и Чешской республики с 0,3 до 0,8 млрд долларов. Идет рост денежных переводов из Италии, Соединенного Королевства, Германии, Кипра, Израиля и других стран.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Министерства социальной политики за рубежом работают 7-9 миллионов украинцев. Из них 3,2 миллиона работают за рубежом на постоянной основе.

Напомним, Международный валютный фонд оценивает количество трудовых мигрантов из Украины в 2-3 млн человек. Как отмечается в обзоре МВФ, экономика Украины сталкивается с серьезными проблемами. Рост ее недостаточен, чтобы восстановить уровень доходов, потерянный во время кризиса, а также достичь результата, сопоставимого с другими странами региона.