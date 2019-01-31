НБУ прогнозує зростання переказів трудових мігрантів у 2019 році

Цифра буде більшою ніж 11 млрд доларів

Национальный банк прогнозирует в 2019 году рост поступлений от трудовых мигрантов из Украины. Об этом на брифинге сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Она сообщила, что НБУ оценивает переводы трудовых мигрантов из Украины в 2018 году на уровне 11 млрд долларов.

"Учитывая тенденции, которые происходят, в частности, выравнивание заработных плат в Украине, возобновление экономического роста, а также перенасыщенность рынков наших ближайших соседей трудовыми ресурсами, мы ожидаем замедления тенденций к трудовой миграции в 2019 году. Вместе с тем, мы отмечаем, что возможен номинальный рост доходов трудовых мигрантов", - сказала она.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Министерства социальной политики за рубежом работают 7-9 миллионов украинцев. Из них 3,2 миллиона работают за рубежом на постоянной основе.

Напомним, Международный валютный фонд оценивает количество трудовых мигрантов из Украины в 2-3 млн человек. Как отмечается в обзоре МВФ, экономика Украины сталкивается с серьезными проблемами. Рост ее недостаточен, чтобы восстановить уровень доходов, потерянный во время кризиса, а также достичь результата, сопоставимого с другими странами региона.