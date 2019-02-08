НБУ прогнозує падіння рівня держборгу до ВВП нижче 60%

У 2018 рівень боргу до ВВП знизився з 72% до 61% і очікується подальше зниження

Жесткая фискальная политика правительства и значительные погашения долга позволят снизить уровень государственного долга ниже 60% от ВВП. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Инфляционный отчет НБУ за январь 2019 года.

Как отметили в НБУ, характер фискальной политики в течение 2018 года существенно трансформировался из от мягкой в первом полугодии к жесткой во втором полугодии с прогнозируемым ослаблением в конце года. Дефицит сводного бюджета по итогам года расширился (до 67,8 млрд грн), однако сохранился существенный первичный профицит. На фоне укрепления гривны по итогам года это обусловило дальнейшее снижение отношения государственного и гарантированного государством долга к ВВП (до 61%).

В НБУ ожидают, что в 2019 - 2021 годах фискальная политика будет более жесткой, чем в 2018 году. Ожидается, что из-за пиковых выплат по внешнему государственному долгу дефицит сводного бюджета не превысит 1,5% ВВП.

"Сохранение высоких темпов роста номинального ВВП, низкая курсовая волатильность и устойчивый первичный профицит сводного бюджета (более 1% ВВП ежегодно) на фоне значительных погашений позволит уменьшить государственный и гарантированный государством долг ниже 60% ВВП", - говорится в документе.

bank.gov.ua

Напомним, по оценкам Национального банка, уровень госдолга Украины к ВВП в 2017 году составлял 81%, в 2017 году - 72%.

Как сообщало РБК-Украина, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2018 года составлял 2 168,63 млрд грн или 78,32 млрд долларов. По данным Минфина, в течение 2018 года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 26,94 млрд грн и в долларовом эквиваленте на 2,02 млрд долларов.