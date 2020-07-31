НБУ прогнозує відмову від ідеї про повернення до жорсткого карантину

Економічна активність у другому півріччі 2020 року пожвавиться, незважаючи на продовження адаптивного карантину. Значна кількість карантинних обмежень уже скасована, однак залежно від епідеміологічного стану на регіональному рівні зберігатимуться окремі заборони.

Про це йдеться в "Інфляційному звіті" НБУ за липень.

"Обмеження, що залишилися, не передбачатимуть заборону для більшості видів економічної діяльності, а діятимуть лише у форматі вимог до посиленого рівня антиепідеміологічних заходів у взаємодії зі споживачем. Відповідно вони вже не будуть основним чинником обмеження ділової активності", - наголошується в огляді.

Як зазначається в документі, до повноцінної роботи вже повернулася більшість підприємств сектору послуг, який найбільше постраждав під час коронакризи. Ситуація на ринку праці хоча й залишається гіршою за докризову, але демонструє ознаки стабілізації. Крім того, стимулюючі заходи НБУ, кредитні канікули, податкові пільги та розширення бюджетної допомоги з безробіття додатково підтримали бізнес-активність і приватне споживання.

Нагадаємо, міністр економіки Ігор Петрашко сказав в інтерв’ю РБК-Україна, що уряд України надає перевагу точковому реагуванню на спалахи епідемії у разі другої хвилі COVID-19 і повного закриття бізнесу не планується.

Відзначимо, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що економіку України необхідно запускати, оскільки процеси можуть прийняти незворотній характер.